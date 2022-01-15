بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ 17.. مؤتمر ستار يعقد اجتماعه السنوي

بدأت أعمال الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار، المنعقد في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار في روج آفا، رمزية محمد، كلمة، قالت فيها "إن تنظيم مؤتمر ستار يمثل كل امرأة في روج آفا، وقد واجه الذهنية الذكورية وتقاليد المجتمع وواصل النضال لتحقيق أهداف ثورة روج آفا في بناء مجتمع ديمقراطي بريادة المرأة".

وأشادت الناطقة باسم مؤتمر ستار، بدوْر المرأة المهم خلال ثورة روج آفا، والتي وصل صدى كفاحها إلى جميع أنحاء العالم.

من جهتها، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار، منى يوسف "مؤتمر ستار ليس كأي تنظيم آخر للنساء، يستمد تنظيمه من فكر وإيديولوجية القائد عبد الله أوجلان الذي ناضل من أجل قضية المرأة وفق ميراثها التاريخي".

وأكدت "المرأة من مختلف المكونات، عربية كانت أم كردية، تناضل من أجل بناء مجتمع حر في مواجهة المجتمع الجنسوي، وضد كافة أشكال العنف".

هذا، وبحسب اللجنة المشرفة، فإن أعمال الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار، الذي يتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ 17، ستستمر مدة يومين، ستتضمن في اليوم الأول "مناقشة وقراءة التقرير السنوي، وقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان".

فيما سيتناول الاجتماع في يومه الثاني والأخير، الوضع التنظيمي ووضع برنامج عمل للعمل عليه خلال العام الجاري.

(ك-ع/ي م)

ANHA