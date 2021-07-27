بالتزامن مع ذكرى مجزرة تل حاصل وتل عرن مطالبات بتشكيل لجان لكشف جرائم الدولة التركية

شنت المجموعات المرتزقة في الـ 27 من شهر تموز عام 2013 هجوماً مسلحاً على قريتي تل عران وتل حاصل أدى إلى استشهاد العشرات من أبناء القريتين.

وبهذا الصدد تجمع العشرات من أهالي مقاطعة الشهباء بالإضافة إلى وجهاء عشائر وممثلين عن الأحزاب السياسية أمام مركز الشهيدة آخين ولات الواقع في ناحية فافين حاملين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور شهداء المجزرة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مجلس مقاطعة الشهباء بهذا الصدد من قبل عضوة المجلس رفعة الأحمد. وجاء في نص البيان:

تفاجأ أهالي قريتي تل عران وتل حاصل في عصر يوم 27-7-2013 بهجوم مسلح من قبل مجموعات مرتزقة تحت اسم ما يسمى بالجيش السوري الحر المدعوم من تركيا. حيث بدأت هذه المجموعات بإطلاق الرصاص باتجاه المدنيين وتطويق القريتين من جميع الاتجاهات".

ونوّه البيان إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد العشرات من أهالي القريتين، بالإضافة إلى سرقة ونهب جميع الممتلكات تحت مسمى غنائم الكفرة.

وأضاف البيان "وتستمر تركيا بارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب السوري في عفرين واعزاز وجرابلس والباب وسري كانيه وتل أبيض من خلال دعمها للمرتزقة والمجموعات وأمام أنظار العالم دون أي رادع أخلاقي وقانوني".

ودعا مجلس مقاطعة الشهباء المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بتشكيل لجان تقصّي الحقائق وكشف جرائم الدولة التركية ومرتزقتها وعصابتها من داعش والنصرة بحق المدنيين والشعب الكردي وإنهاء احتلالها للشمال السوري."

وبعد انتهاء قراءة البيان شارك الأهالي في فعالية استذكار نظمت بهذا الصدد في صالة الشهيدة آخين ولات، وتضمنت عرض سنفزيوني مدته ساعة، ويتمحور حول المجزرة التي ارتكبها المرتزقة والمقاومة البطولية التي أبداها الأهالي ضد هذا الهجوم.

وبعدها ألقى محمد ويسي مجموعة قصائد شعرية حول قريتي تل عران وتل حاصل وعن همجية الهجوم المسلح.

كما قدمت فرقة براعم الشهباء عدداً من الأغاني التي تحي مقاومة قريتي تل عران وتل حاصل، فيما قدم كروب ربيع الشهباء فقرات غنائية فلكلورية.