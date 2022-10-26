نقلت شبكة سي بي إس نيوز الأميركية عن مسؤول عسكري قوله إن هذه التدريبات التي يطلق الروس عليها اسم (الرعد النووي)، تتضمن الاستخدام على نطاق واسع للقوة النووية الاستراتيجية، بما فيها إطلاق صواريخ حية.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن واشنطن كانت تترقب حدوث هذه التدريبات منذ عدة أسابيع، لكنها لم تتلق الإشعار بذلك سوى قبل فترة وجيزة.

وتتزامن هذه المناورات مع تدريبات نووية يجريها حلف الناتو، وتحمل اسم (الظهيرة الثابتة).

وتقام هذه المناورات في بلجيكا منذ السابع عشر من تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى الثلاثين منه، بمشاركة 14 بلداً.

ويأتي ذلك، فيما حذر جو بايدن الثلاثاء من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحاً هائلاً"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة".

وحذر الرئيس الأميركي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيماً هائلاً إذا استخدمت سلاحاً نووياً تكتيكياً".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال باتريك رايدر إن واشنطن قلقة من "حديث القادة الروس عن الأسلحة النووية ونراقب ذلك عن قُرب".

وأشار إلى أهمية استمرار قنوات الاتصال مع موسكو لتفادي أي "إنزلاق خطير".

(م ش)