بالتزامن مع خطط الانسحاب الأمريكية هجوم لحركة طالبان ذهب ضحيته سبعة جنود أفغان

أفادت وكالة فرانس بريس أن سبعة أفراد من قوات الأمن الأفغانية لقوا مصرعهم اليوم، في هجوم اتهم فيه مسؤولون أفغانيون حركة طالبان.

وقالت وحيدة شهكار المتحدثة باسم حاكم المقاطعة إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش في بروان شمالي العاصمة، وأضافت إن "طالبان تكبدت أيضاً خسائر بشرية".

وقال قائد شرطة المنطقة حسين شاه إن مقاتلي طالبان أضرموا النار في نقطة التفتيش فقتلوا خمسة من أفراد قوات الأمن، وقُتل اثنان آخران بالرصاص.

ويعد هذا الهجوم الأول بعد هدنة العيد التي استمرت ثلاثة أياماً، حيث اتهم مسؤولون أفغان بأن حركة طالبان وراء هذا الهجوم المميت.

ووفقاً للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، انخفض عدد الضحايا المدنيين بنسبة 80 بالمئة خلال الهدنة المؤقتة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، وذلك نقلاً عن مسؤولين، بأن البنتاغون بصدد تنفيذ أمر ترامب الذي يقضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوصى القادة العسكريون بالاحتفاظ بقوة صغيرة على الأقل لمكافحة الإرهاب في البلاد.

وقال مسؤول دفاعي إنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار في البنتاغون قريباً مع الرئيس لمناقشة الخيارات، وقال مسؤول دفاعي آخر إنه تم وضع عدة مقترحات لترامب، بما في ذلك اقتراح من شأنه سحب جميع القوات الأمريكية هذا العام.

(م ش)