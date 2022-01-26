بالتزامن مع هجمات داعش في الحسكة.. تركيا تقصف قرى في الباب ومنبج

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري إن جيش الاحتلال التركي المتمركز في قاعدة الشيخ ناصر استهدف في تمام الساعة 11:00 من مساء الثلاثاء، قرى “الصيادة واليالنلي“ في ريف منبج الشمالي الغربي، وبلدة العريمة في الريف الشرقي لمدينة الباب، بقذائف الهاون التي بلغ عددها 20 قذيفة.

مؤكداً أن قوات مجلس الباب العسكري بدأت إثر ذلك بالرد على مصادر النيران، "حيث وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مقاتلي مجلس الباب العسكري ومرتزقة درع الفرات، التي استهدفت القرى كور هيوك والكاوكلي والبويهج شرق مدينة الباب".

في الـ 20 من شهر كانون الثاني الجاري بدأت مرتزقة داعش هجوماً على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة. بعد الهجوم بيوم واحد قصفت مسيرة تابعة للاحتلال التركي عربة عسكرية لمجلس تل تمر العسكري كانت متوجهة إلى الحسكة لمؤازة قوات سوريا الديمقراطية وقى الأمن الداخلي في الحسكة.

في اليوم ذاته، قصفت دولة الاحتلال التركي سيارة تابعة لوحدات مقاومة شنكال. في الـ 22 من كانون الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً برياً واسع النطاق على عين عيسى، لكن قوات سوريا الديمقراطية ردت المهاجمين على أعقابهم.

خلال الهجوم التركي على سري كانيه وكري سبي في تشرين الأول عام 2019 شنت تركيا هجوماً جوياً على محيط مخيم عين عيسى وتسببت بفرار عدد كبير من مرتزقة داعش.

(س ر)