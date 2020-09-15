بالتزامن مع بدء مراسم التوقيع في واشنطن: إطلاق صواريخ من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية

أفاد مراسلنا في غزة، بإطلاق الفصائل الفلسطينية، عددا من القذائف الصاروخية صوب مدينتي عسقلان واسدود الإسرائيليتين.

ونقل مراسلنا عن الإعلام الإسرائيلي، أنه جرى تسجيل 6 إصابات في صفوف الإسرائيليين، بفعل سقوط الصواريخ.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن هناك أضرار وإصابات جرى تسجيلها بفعل الصواريخ، بعد دوي صفارات الإنذار، في اسدود وعسقلان.

ويتزامن إطلاق القذائف مع بدء مراسم توقيع اتفاقيات السلام في واشنطن، وبالتحديد خلال كلمة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأشار مراسلنا، إلى أن الأراضي الفلسطينية، شهدت مسيرات غاضية خلال أوقاتٍ مختلفة من اليوم، تنديدا باتفاقيات السلام ورفضا لها.

(ع م)