بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لاحتلال عفرين.. مسد ينظم ندوة حوارية

نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، ندوة حوارية تحت عنوان "في الذكرى الخامسة لاحتلال عفرين وغياب الأفق السياسية"، بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لاحتلال عفرين.

عُقدت الندوة في صالة مخيم سردم الواقعة بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، بحضور العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات والمجالس والاتحادات في مقاطعة عفرين والشهباء.

وشُكل الديوان من قبل عضو مجلس سوريا الديمقراطية، آزاد رشو، والإدارية في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، إلهام محمد، ورئيس حزب سوريا المستقبل في عفرين والشهباء، محمد بيرم.

بدأت الندوة بالوقوف 5 دقائق صمت؛ استذكاراً لشهداء مجزرة حلبجة، وضحايا الهجوم التركي على مقاطعة عفرين قبل 5 أعوام.

لينضم بعد ذلك نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، حسن كوجر، للندوة عبر تطبيق زوم، تحدث عن سياسات وجرائم الاحتلال التركي في عفرين، وتواطؤ حكومة دمشق مع الاحتلال التركي وروسيا ضد إرادة الشعب.

قرأ بعده عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان جعفر، المحور الأولى الذي حمل عنوان "احتلال عفرين هو استمرار لأزمة إنسانية وغياب للإرادة الدولية".

وتحدث جعفر عن جرائم الاحتلال التركي المستمرة بحق أهالي عفرين المحتلة، عبر خطفهم وقتلهم في السجون التابعة لها والمنتشرة في جغرافية المقاطعة، وعن الجرائم التي تحدث بحق طبيعة عفرين، عبر قطع الأشجار وحرق الغابات.

وأشار جعفر إلى مقاومة أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة، ضد سياسات الاحتلال التركي وحكومة دمشق التي تفرض مع احتلال عفرين حصاراً خانقاً على الأهالي.

كما تحدث جعفر عن صمت القوى الدولية حيال الجرائم التي تحدث ضد الأهالي في عفرين والمهجّرين في مقاطعة الشهباء، وتدمير المواقع والتلال الأثرية وتغيير ملامحها، وبناء المستوطنات في قرى ونواحي المقاطعة عبر منظمات كويتية وقطرية إخوانية.

بعدها انضم الناشط السياسي، صالح موسى من ألمانيا إلى الندوة، عبر تطبيق زوم، والذي تحدث أيضاً عن جرائم الاحتلال في عفرين والإبادة العرقية ضد الشعب الكردي في عفرين وتغيير ديمغرافية مقاطعتهم.

أما المحور الثاني الذي حمل عنوان "الزلزال وتداعياته السياسية على المنطقة"، فافتُتح بمشاركة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، عبر تطبيق زوم، تحدثت فيه عن الزلزال المدمر الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا وتداعياته السياسية على المنطقة.

وأكد المشاركون في الندوة عبر مداخلات، أن "المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في المخيمات والبيوت الشبه المدمرة، ضد سياسات الاحتلال التركي وحكومة دمشق ستنتصر حتماً".

(ل م)

ANHA