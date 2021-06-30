بالتأكيد على مواصلة نضالها.. فعاليات استذكار للمناضلة زيلان

يستذكر اليوم أهالي مقاطعة قامشلو الشهيدة زينب كناجي "زيلان" التي استشهدت في 30 حزيران عام 1996 في مدينة ديرسم بشمال كردستان بعد تنفيذها عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي عبر العديد من الفعاليات التي أقيمت في نواحي عامودا، جل آغا وكركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو.

عامودا

إحياءً لذكراها، نظم الهلال الذهبي ومؤتمر ستار محاضرة في مركز هوري للثقافة والفن بمدينة عامودا، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل إدارية مؤتمر ستار، آفاشين حسن بدر، التي حيّت المقاومة في مناطق الدفاع المشروع من قبل قوات الكريلا، وأكدت على مواصلة النضال والمقاومة التي بدأها الشهداء.

تلا ذلك قراءة رسالة الشهيدة زيلان من قبل عضوة مجلس مؤتمر ستار العام في روج آفا، بيريفان يونس، التي وجهتها الشهيدة زيلان إلى القائد عبدالله أوجلان والشعب والرأي العام، قبل تنفيذ عمليتها الفدائية، وانتهت المحاضرة بتقديم وصلة غنائية من قبل فرقة جواني هوري.

جل آغا

وفي السياق نفسه تجمع العشرات من أهالي ناحية جل آغا في المركز الثقافي جنوب غرب الناحية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها قامت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، سمر حسين، بقراءة رسالة الشهيدة زيلان إلى القائد عبدالله أوجلان وأشارت إلى أن العملية الفدائية التي قامت بها الشهيدة زيلان باتت رمزاً للمرأة المناضلة الحرة وأثبتت من خلالها للاحتلال التركي أن المرأة الكردية مستمرة في نضالها.

بعدها عرض سنفزيون عن الكفاح الذي خاضته الشهيدة زيلان وأهمية عمليتها الفدائية.

كركي لكي

كما استذكرت حركة الثقافة والفن بالتنسيق مع مؤتمر ستار في كركي لكي الشهيدة زيلان وذلك في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في كركي لكي قهرمان محمد كلمة حول الشهيدة، ثم عرض سنفزيون وانتهت بتقديم فرقة ألنيا وكوجرات مجموعة من أغاني الوطنية.

(كروب/ آ د)

ANHA