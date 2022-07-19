بالتأكيد على مواصلة النضال.. اختتام احتفالية مكونات إقليم الجزيرة بمناسبة 19 تموز

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز، انطلقت عصر اليوم فعاليات احتفالية مكونات إقليم الجزيرة في ساحة ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، تحت شعار " بالذكرى العاشرة لثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونبني سوريا ديمقراطية".

وحضر الاحتفالية الآلاف من مكونات إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان وأرمن مرتدين زيهم الفلكلوري الخاص بمكونهم، بالإضافة إلى اعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والاجتماعية والسياسية والنسائية والشبيبة وممثلين من الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

فيما زينت ساحة ملعب شهداء 12 آذار، بأعلام حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية، بالإضافة إلى صور القائد عبدالله أوجلان وصور لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الشهيد فرهاد شبلي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء عدة كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، ومؤتمر ستار، والمكون العربي من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبدالله، بالإضافة إلى كلمة عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، أكدوا خلالها على تصعيد وتيرة النضال والتمسك بإنجازات الثورة للتصدي للهجمات التركية على المنطقة.

وتخللت الاحتفالية تقديم عدة فقرات غنائية شعبية وثورية مشتركة من قبل أكثر من 50 فناناً وفنانة، حول مقاومة ثورة 19 تموز، وتقديم دبكات فلكلورية من قبل الفرق التابعة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على أنغام الأغاني.

(كروب)

ANHA