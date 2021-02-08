ووفق المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فإن أحد المواطنين تقدم ببلاغ مفاده وجود جسمين مشبوهين بجانب الطريق العام في بلدة السحر، شمال شرق دير الزور.

المركز الإعلامي أشار إلى أن دورية من قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام، توجهت إلى المكان المذكور، وفرضت طوقًا أمنيًّا حول المكان، وحوّلت حركة المواطنين إلى طريق آخر لضمان سلامتهم.

وبحسب المعلومات، فإنه وبعد الكشف على الجسمين تبيّن أنهما عبوتان ناسفتان تم صنعهما يدويًّا، للتفجير عن بعد، وتحوي كل منهما20 كغ من مادة TNT شديدة الانفجار.

فريق هندسة الألغام تمكن من تفكيك العبوتين دون أضرار تذكر، وأمّن الطريق العام في البلدة.

والجدير ذكره أن فريق هندسة الألغام في دير الزور استطاع خلال الفترة السابقة تفكيك العديد من العبوات والألغام، بتلبيتها لبلاغات المواطنين.

(سـ)