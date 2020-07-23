بالصور...مجرة درب التبانة في سماء كوباني

والتُقطت الصور جنوب مقاطعة كوباني في الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، وتُظهر الصور المجرة التي تحوي على عدد هائل من النجوم في لوحة طبيعية، نادرًا ما تُرى بالعين المجردة.

وتُلتقط صور المجرة في الموسم الذي يقع بين الشهر أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر في أغلب بلدان العالم، حيث يخف وجود الغيوم والسحب.

ويتطلب التقاط صور المجرة تجنب مصادر الأضواء، إذ يقطع هواة التصوير عشرات الكيلومترات بعيدًا عن المناطق السكنية، ومصادر التلوث كشرط أساسي للحصول على أفضل الصور، إلى جانب ضرورة غياب القمر في الليل، أثناء التصوير.

ANHA