بالصور...عمّال تحت 44 درجة مئوية

بينما يتصبب العرق منهم يعمل الآلاف من العمال في منطقة شمال وشرق سوريا في ظروف قاسية؛ في العديد من الأعمال الشاقة لتأمين المصاريف لأسرهم، حيث يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة دون أي فرصة للاحتماء في الظلال.

مراسلنا التقطَ عدد من الصور لعمالٍ في مدينة كوباني التي سجّلت مستويات قياسية من ارتفاعٍ بدرجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية في ذروتها خلال الاسبوع الماضي، وتترواح بين 42 و 44 درجة مئوية خلال الفترة الحالية.

ويعتبر العمل في الأفران؛ وتعبيد الطرق، وتلحيم الحديد، وحمل الأثقال بين عملية إنشاء الأبنية العالية من أكثر الأعمال قساوة على العمال في ظل الحرّ.

وتعد سوريا وخاصة المنطقة الشرقية من المناطق المتأثرة ببعض تداعيات التغير المناخي في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفاً ونقص كمية الأمطار في الشتاء.

(ز س/د)

ANHA