بالصور..آثار القصف التركي على مقاطعة الشهباء

على الرغم من نداءات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سوريا، إلا أن الاحتلال التركي يواصل قصفه للقرى الآهلة بالسكان.

وقصف جيش الاحتلال التركي، صباح اليوم، قرى تل قراح، أم الحوش، وحربل في مقاطعة الشهباء بالصواريخ.

ووقعت 4 قذائف في قرية تل قراح التابعة لناحية أحرص، مما تسبب بأضرار مادية بممتلكات المدنيين، والأراضي الزراعية.

المُهجرة جميلة شيخو، قالت :"استيقظنا صباح اليوم على أصوات قذائف جيش الاحتلال التركي، ومن شدة ضغط القانفجار تحطم زجاج النوافذ، كما سقطت إحدى شظاياها في سيارتنا".

جميلة ذكرت أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأزمة وباء كورونا، إلا أن جيش الاحتلال التركي يستغل الفرصة، ويستمر في قصفه لمناطقنا.

(م ح/س و)

ANHA