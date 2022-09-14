وأطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ25 من آب المنصرم بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، أكثر المخيمات دموية لكثرة جرائم القتل والنحر فيه.

وانتشرت القوات اليوم الأربعاء في الساعة الـ 5:00 فجراً، وبدأت بعمليات البحث والتمشيط في الساعة الـ 6:00 صباحاً.

مراسلو وكالتنا وثقوا بعض الصور ومقاطع الفيديو من مجريات اليوم الـ21 من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA