تستمر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في الـ25 من آب الفائت بدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وفي اليوم الـ13 للحملة تمكنت قوى الأمن الداخلي من تمشيط القطاع السادس والجزء الأكبر من الثامن المخصص للنازحين السوريين.

وخلال عملية التفتيش عثرت قوى الأمن الداخلي على أقنعة ولباس عسكري وكتب ودفاتر تستخدم لتلقين أيديولوجية داعش المتطرفة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الهاتف الخليوية.

بينما عثرت القوات أيضاً، على مخازن لسلاح الكلاشنكوف وكمية من الذخيرة إضافة لأقراص حاسوب، وبقايا " نقود داعش".

واعتقلت قوى الأمن الداخلي، امرأة ،كانت تعمل على تلقين الأطفال أفكار داعش المتطرفة، كما عثر في هاتفها على مقاطع تتعلق بكيفية تدريب الأطفال في مخيم الهول، وأثناء التوقيف قام طفلها الذي يبلغ من العمر 5 أعوام بالتلويح بإشارة "الذئاب الرمادية" لقوى الأمن الداخلي والتي ترمز إلى فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ13 بالصور والفيديو.

(سـ)

ANHA