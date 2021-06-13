بالصور والفيديوهات.. مسيرة الكرامة في كوباني

وتظهر الصور والفيديوهات بعض المشاهد من مسيرة الكرامة التي خرجت اليوم في مدينة كوباني، بمشاركة الآلاف من أهالي إقليم الفرات ليبينوا دعمهم ومساندتهم لمقاومة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان ضد الاحتلال التركي.

وانطلقت المسيرة تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وصولًا إلى ساحة السلام مرددين شعارات تحيي مقاومة الكريلا، ورافعين صور مقاتلي الكريلا.

بالإضافة إلى حمل يافطات كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخونة"، "هؤلاء محاربو الحرية والشرف"، "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة".

(م ع/ج)

ANHA