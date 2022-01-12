بالصور والفيديو: ANHA ترصد أضرار القصف التركي على محطة مياه شرب الهيشة

تعرضت محطة مياه شرب الهيشة، التي تقع شرق ناحية عين عيسى (15 كيلو متراً) يوم أمس في تمام الساعة 11:30 لقصف مباشر من قبل قواعد الاحتلال التركي، مما أدى لخروجها عن الخدمة قبل أن تعود للعمل مرة أخرى بعد صيانتها من قبل الورش الفنية المختصة.

ويعد الحق في الحصول على مياه شرب وخدمات صرف صحي مأمونة هو حق مكرس في اتفاقية حقوق الطفل وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها عدسة وكالتنا حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له مبنى المحطة، والمحركات التي تغذيها بالطاقة الكهربائية.

في هذا الصدد قال حارس المحطة علي الدرويش لوكالتنا بأنه "في نهاية العام المنصرم تعرض محيط المحطة للقصف، أما يوم أمس فتعرضت للقصف بشكل مباشر من قبل المحتل التركي ومرتزقته".

وفي ذات السياق أوضح الرئيس المشترك للجنة الخدمات في مجلس الشعب ببلدة الهيشة حميدي محمد، بأن "هذه المحطة تروي 50 قرية محيطة بها، حيث تغذي 36 قرية تابعة لبلدة الهيشة، و 14 قرية تابعة لقرية الفاطسة والقرى المحيطة بها".

ولفت إلى أن هذه المحطة أعيد تأهيلها في صيف عام 2020 بتكلفة مقدارها 125 ألف دولار أمريكي، وذلك لما لها من أهمية كبيرة بتغذية عدد كبير من السكان بمياه الشرب.

هذا وتعرضت المحطة لتدمير كامل إبان احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، مما اضطر أهالي تلك المناطق لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة طيلة 5 سنوات متتالية.

وطالب حميدي محمد في ختام حديثه المجتمع الدولي للضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها على المواطنين والمرافق الخدمية لما لذلك من أضرار على حياتهم اليومية.

وصعدَ المحتل التركي ومرتزقته من قصفهم في الفترة الماضية على قرى الريف الغربي لمقاطعة كري سبي، وريفي ناحية عين عيسى الغربي (قرى الهوشان، الخالدية، معلق)، والشرقي (قرى الفاطسة، محيط بلدة الهيشة)، متسببين بخسائر بشرية ومادية، حيث أصيب خلال الأسبوع المنصرم 4 مواطنين في ريف بلدة الجرن التابعة لمقاطعة كري سبي.

(ج)

ANHA