بالصور والفيديو... تأثير حبس تركيا لمياه الفرات على مضخات الري والشرب في ريف الرقة

وتظهر الصور والفيديوهات التي التقطها مراسل وكالتنا توقف ضخ المياه من مضخة رفع تل السمن عبر قنواتها، حيث وصلت المياه إلى أدنى مستوى فيها.

ومع انقطاع مياه المضخة تراجعت نسبة الزراعة في منطقة ريف كري سبي التي يعتمد المزارعون هناك على مياه المضخة إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، واقتصرت الزراعة على مئات الدونمات المزروعة على نهر الجلاب وذلك باستجرار المياه عن طريق محركات الديزل.

وبحسب الجهات المعنية المشرفة على عمل المضخة، فإنه يتم تشغيل المضخة حاليًّا فقط من أجل تأمين مياه الشرب لمضخة مياه شرب الهيشة ومخيم مُهجّري كري سبي، وذلك بتشغيلها لمدة 4 ساعات كل 48 ساعة.

وتروي مضخة رفع تل السمن 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ريف مقاطعة كري سبي وريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى تأمين مياه الشرب لعشرات القرى التابعة لبلدة الهيشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة التركية تحبس مياه نهر الفرات منذ أكثر من 3 أشهر ونصف، مما أدى لانخفاض منسوبه إلى مستويات مخيفة وصلت في بعض المناطق لأكثر من 5 أمتار.

(ج)

ANHA