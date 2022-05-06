بالصور والفيديو.. مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة بمدينة قامشلو

تنديداً بهجمات الإبادة لجيش الاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، خرج عشرات الآلاف من مكونات مقاطعتي الحسكة وقامشلو في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، يوم أمس الخميس.

وانطلقت مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة صباح اليوم من دوار أوصمان صبري غرب مدينة قامشلو صوب الساحة المقابلة لملعب شهداء 12 آذار، وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب سندحر الاحتلال والخيانة".

وكالتنا أعدت بالصور والفيديو مشاهد من داخل المسيرة التي شاركت فيعا مكونات إقليم الجزيرة.

(كروب/آ)

ANHA