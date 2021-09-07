بالصور والفيديو مشاهد من حياة المهجرين في مخيم سردم

على الرغم من ظروف التهجير المريرة التي عاناها أهالي عفرين عقب الاحتلال التركي، وما نُقش في أدمغتهم من مشاهد الدم والدمار؛ إلا أن ذلك لم يشكل عقبة أمام استمرارهم في الحياة والمقاومة، وأضحت قطعة الأرض التي بنوا عليها خيمهم في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، جنة غنّاء تسرّ من ينظر اليها، وأطلقوا عليه تسمية "سردم" وتعني بالعربية العصر، في حين أطلقوا على مخيم ناحية فافين "برخدان" وتعني مقاومة، وهما كلمتان أطلقتا على معركة التصدي للاحتلال التركي ومرتزقته "برخدان سردم، وتعني مقاومة العصر.

وبعد عامين ونيف تحوّل مخيم سردم إلى ما يزيد عن تسمية حديقة، من خلال أنواع الأزهار والأشجار التي زينت أرجاءه، وهذا كافٍ للدلالة على أن أهالي عفرين مفعمون بالحياة مهما جارت عليهم الظروف.

ومن قرأ ليس كمن سمع ورأى، والتفاصيل في المقطع المصور.

(ف إ – غ ع/ مـ)

ANHA