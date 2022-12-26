بالصور والفيديو.. مركز قوى الأمن الداخلي الذي تعرض لهجوم مرتزقة داعش

شن مرتزقة داعش هجوماً انتحارياً اليوم، على مقر قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية شمال غرب مدينة الرقة حيث يوجد بالقرب منه سجن لمرتزقة داعش.

وتصدت قوى الأمن الداخلي للهجوم وقتلت مرتزقين اثنين، أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً من أصل 5 هاجموا المقر، لتفرض بعده طوقاً أمنياً في محيط مركزها، بالإضافة إلى انتشار أمني مكثف في جميع أنحاء المدينة تحسباً لأي طارئ، إلى جانب عمليات البحث والتمشيط المتواصلة بحثاً عن المرتزقة الفارين.

كما قررت لجنة الداخلية التابعة لمجلس الرقة المدني تطبيق حظر تجوال كلي في المدينة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر ودعت الأهالي إلى الالتزام بالتعميم حفاظاً على سلامتهم.

(ف)

ANHA