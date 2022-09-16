وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بدعم ومساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وتتواصل عمليات البحث والتمشيط في مخيم الهول أكثر المخيمات خطراً على شمال وشرق سوريا والعالم أجمع، بسبب وجود نساء وأطفال مرتزقة داعش، حيث قاموا بالكثير من الجرائم بحق قاطني المخيم من النازحين وكل من لا يطبق أفكار داعش المتطرفة.

وانتشرت القوى الأمنية في الساعة 5:00 فجراً، وبدأت بعمليات البحث والتمشيط في الساعة 6:00 صباحاً.

مراسلي وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ23 لحملة "الإنسانية والأمن" بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول خلال حملة "الإنسانية والأمن".

ANHA