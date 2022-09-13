وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية من حلمة "الإنسانية والأمن" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في الـ25 من آب المنصرم.

وعثرت قوى الأمن الداخلي بحسب مراسلي وكالتنا خلال عمليات البحث والتمشيط اليوم على خنادق، وأجهزة نقالة، وعلى دفاتر تتضمن رسائل المرتزقة إلى ذويهم باللغة التركية، يوكدون فيها العودة القريبة إلى تركيا.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ20 من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA