وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في الـ25 من آب المنصرم.

وعثرت قوى الأمن الداخلي بحسب مراسلي وكالتنا خلال عمليات البحث والتمشيط اليوم على خنادق، ودفاتر تتضمن رموز فكر مرتزقة داعش المتطرف، وأدوات تعذيب بالإضافة إلى العديد من الهواتف النقالة.

وتم العثور في المخيم على مجسمات على شكل مسدسات ورشاشات يتم تدريب الأطفال عليها من أجل التدريب على القتال والقيام بجرائم بحق كل من لا يطبق فكر داعش المتطرف في المخيم.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ19 من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA