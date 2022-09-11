وأطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ25 من آب المنصرم بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول.

وعثرت قوى الأمن الداخلي خلال عمليات البحث والتمشيط في مخيم الهول على خندق وحقائب عسكرية.

وأكدت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عبر بيان العثور على جثة رجل يدعى كريم حسين علي ويبلغ من العمر 45 عاماً ويحمل الجنسية العراقية في القطاع الرابع.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ18 من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA