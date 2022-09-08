تستمر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في مخيم الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة، والذي يعتبر من أخطر مخيمات العالم.

في اليوم الـ 15 ألقت قوى الأمن الداخلي خلال التفتيش والتمشيط الدقيق القبض على مرتزقين اثنين من خلايا داعش كانا يحاولان الفرار والهروب.

وعثرت القوات في القطاع الخامس من المخيم والخاص بالنازحين السوريين على حقيبة عسكرية وقذيفة آربي جي، شاحن صنع يدوي، إضافة لعملة تركية وذخيرة لسلاح الكلاشنكوف.

وبينما عثر أيضاً على عدد من الهواتف الخلوية التالفة، كانت مطمورة تحت التراب إلى جانب أدوية ممنوعة.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ15 لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA