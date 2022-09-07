وأطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ25 من آب/ أغسطس المنصرم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وانتشرت اليوم الأربعاء في اليوم الـ14 لحملة "الإنسانية والأمن"، قوى الأمن الداخلي في الساعة 4:00 فجراً في المخيم، لتبدأ عمليات البحث والتمشيط في الساعة 5:00 بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وهذا عثرت قوى الأمن الداخلي اليوم على كميات من الأسلحة منها سلاح كلاشينكوف رشاش، وحزام ناسف، قذائف آر بي جي، وكاتمات صوت، وقنابل يدوية وهواتف محمولة، وكاميرات وحواسيب محمولة بالإضافة إلى لباس لقوى الأمن الداخلي، كواتم صوت للمسدسات.

واعتقلت قوى الأمن الداخلي اليوم أحد عناصر المرتزقة يرتدي لباساً نسائياً في محاولة للفرار من المخيم.

ولا تزال عملية البحث والتفتيش مستمرة في مخيم الهول خلال حملة "الإنسانية والأمن".

ANHA