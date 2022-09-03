بتاريخ 25 آب الفائت، اطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بدعم ومساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، المرحلة الثانية من حملة " الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، للقضاء على خلايا داعش في المخيم.

الحملة انهت يومها العاشر، بعد أن بدأت عمليات التفتيش والتمشيط في القطاع الخامس الخاص بالنازحين السوريين منذ الساعة الـ5.00 فجراً.

وشملت العمليات في القطاع تجديد قاعدة بيانات القاطنين فيه.

و اسفرت عمليات اليوم، العثور على عدد من الخنادق ضمن الخيم والتي كانت تستخدم من قبل الخلايا النائمة للاختباء واخفاء ادوات القتل، إضافة لاعتقال عدد من المرتزقة و الأشخاص اللذين يشتبه بانتمائهم لخلايا داعش.

مراسلونا التقطوا صور ومقاطع فيديو تظهر مجريات سير الحملة في يومها العاشر.

(سـ)

ANHA