بالصور والفيديو حظر التجوال في قامشلو

وبدأ منذ صباح اليوم تطبيق قرار حظر التجوال في شمال وشرق سوريا, لتدخل بذلك المرحلة الثانية حيّز التنفيذ، وذلك تنفيذا لقرارات وتعميم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في حظر التجوال إلى إشعار آخر, لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه في المنطقة.

و تتضمن هذه المرحلة منع التنقل بين أحياء المدنية، واقتصاره على الحركة القليلة للأهالي لتأمين مستلزماتهم المعيشية، وسط دوريات مكثفة من قبل القوى الأمنية.

وقد رصد مراسلنا في مدينة قامشلو دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، وأكدّ خلو الشوارع الرئيسية من الحركة تماما, باستثناء سيارات قوى الأمن الداخلي وبعض المؤسسات الخدمية.

ANHA