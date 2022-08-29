انتهى اليوم الخامس للمرحلة الثانية في حملة " الانسانية والامن" التي بدأتها قوى الامن الداخلي وبدعم من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول. بالعثور على اموال ووثائق مرتزقة داعش واعتقال العديد من الاشخاص.

انهت قوات الحملة اليوم تمشيط القسم الثاني الخاص بالعراقيين وبدأت بتمشيط القسم الثالث الخاص بالعراقيين أيضاً. وبدأت عملية التمشيط الساعة 05:00. وخلال عملية التمشيط تم اعتقال العديد من الاشخاص المشتبه بهم. كم اعتقلت قوى الامن امرأة ورجلين حاولوا الهروب اثناء عملية التمشيط.

وخلال عملية التمشيط تم العثور على اموال ووثائق مرتزقة داعش، وخطوط اتصال عراقية، واجهزة كمبيوتر و اجهزة اتصالات. وتم العثور ايضا على العديد من الخيم الفارغة والخنادق حيث قامت قوى الأمن بردمها.

وتم اعتقال ٢٨ شخصاً، بينهم ٢٤ امرأة وتم مصادرة جميع الادوات المستخدمة في حفر الخنادق والانفاق.

وتستمر الحملة غداً في ساعات الصباح.

ANHA