وأطلقت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بتاريخ الـ25 من شهر آب المنصرم.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" في الـ28 من شهر آذار عام 2021 وأعلنت الانتهاء في الـ2 من نيسان من العام نفسه، وأكدت إلقاء القبض على 123 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة، بينهم 20 متزعماً.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ17 من حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول بالصور والفيديو.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط مستمرة في مخيم الهول.

ANHA