بالصور والفيديو.. فعالية الاعتصام في سيمالكا مستمرة بمشاركة الآلاف من الأهالي

فعالية خيمة الاعتصام بدأت في الـ5 من تشرين الأول الجاري، ويناوب فيه يومياً المئات من الأهالي وذوو الشهداء من مختلف مناطق ومدن إقليم الجزيرة.

الفعالية انضم إليها حتى الآن الآلاف من الأهالي، مطالبين الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء الكريلا، وينددون بخيانة PDK وتواطؤه مع الاحتلال التركي.

هذا، وتخلل الفعالية يوم 11 تشرين الأول، توجّه 26 من أمهات السلام عبر جسر سيمالكا نحو معبر فيش خابور، للمطالبة بتسليم حثامين الشهداء، إلا أن قوات الديمقراطي منعت عبورهم.

وكانت قوات الديمقراطي الكردستاني قد نصبت كميناً استهدفت فيه مجموعة مؤلفة من 7 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا في الـ28-29 من آب/ أغسطس الماضي، في منطقة خليفان، أثناء توجههم من منطقة قنديل إلى بهدينان، واستشهد على إثرها 5 من المقاتلين، فيما يعتقد أن أحدهم قد أُسِر بعد عودة مقاتل واحد إلى موقعه، حسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

(سـ)