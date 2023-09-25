بالصور والفيديو.. فعالية الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد اختتمت مساء أمس، فعالية الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان في مدينة قامشلو، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة الآلاف من الأهالي في خيمة الاعتصام والمظاهرة الحاشدة.