بالصور والفيديو.. فعالية الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد اختتمت مساء أمس، فعالية الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان في مدينة قامشلو، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة الآلاف من الأهالي في خيمة الاعتصام والمظاهرة الحاشدة. خبر 25 أيلول 2023, الأثنين - 12:44 2023-09-25T12:44:00 مركز الأخبار نعرض بالصور والفيديو جوانب من خيمة الاعتصام والمظاهرة: إقرأ أيضاً صرف أكثر من 46 ألف فاتورة قمح للمزارعين واستمرار الصرف بمراكز الجزيرة ودير الزور أنهى مكتب النقد والمدفوعات في شمال وشرق سوريا من ص�... الطيران الحربي الروسي نفّذ 8 غارات جوية ضمن منطقة خفض التصعيد شنّ الطيران الحربي الروسي 8 غارات جوية متواصلة على ... الأسد: التوجه شرقاً ضمانة بالنسبة لبلدنا لفت بشار الأسد، اليوم، لاتباعه سياسة "التوجه شرقاً...