بالصور والفيديو.. استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا

ترتكب دولة الاحتلال التركي، التي تستغل كل فرصة لاستخدام التقنية المتطورة وبدعم غير محدود من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، جرائم حرب ضد مقاتلي الكريلا باستخدامها القنابل النووية التكتيكة والأسلحة الكيماوية.

حيث تم توثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، وإضافة مقطع آخر إلى هذه الوثائق الإجرامية للاحتلال، وفي هذا الإطار، تم توثيق استعدادات جنود جيش الاحتلال التركي لاستخدام الأسلحة الكيماوية والقذائف والأسلحة التكتيكية النووية ضد أنفاق الحرب ‏في ساحة الشهيد هجار في ساحة المقاومة الواقعة في تلة هكاري، بالصور والفيديو، كشفت المشاهد مرة أخرى عن الحرب القذرة التي يشنها الاحتلال التركي.

ويتضح في اللقطات أن جنود دولة الاحتلال التركي يقدمون على زرع المتفجرات حول المنطقة، إضافة إلى صنع قنابل خاصة تشكل مفعول القنابل النووية التكتيكية، كما أنه يظهر القنابل النووية التكتيكية التي يحاول 5 جنود وضعها بحساسية كبيرة وكلها موصولة بالكابلات، أمام مدخل الأنفاق، فالمحتلون الذين يعلقون آمال كبيرة على القنابل النووية التكتيكية ويثقون بها، يضعون القنابل بين أذرعهم ويلتقطون الصور، يوضح هذا أيضاً إثبات المعلومات المقدمة.

يحاول المحتلون، الذين يسعون إلى كسر مقاومة قوات الكريلا عبر التفجيرات الكبيرة، قصف أنفاق الحرب بقدر إمكانياتهم وفرصهم.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد صرح في بيان أصدره بتاريخ 17 آب الجاري، أن جيش الاحتلال التركي استخدم القنابل النووية التكتيكية المحظورة والأسلحة الكيماوية ضد أنفاق وخنادق الحرب في مناطق المقاومة 1532 مرة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.

(ف)