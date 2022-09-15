بالصور والفيديو.. عروض فنية فلكلورية تتخلل مهرجان تل أبيض للثقافة والتراث

انطلقت يوم أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان تل أبيض للثقافة والتراث تحت شعار "تراثنا يزيدنا إصراراً على المقاومة"، بعد عدة سنوات من انقطاعه، عقب احتلال المقاطعة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في تشرين الأول عام 2019.

ونُظمت فعاليات المهرجان من قبل لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة كري سبي بالقرب من مخيم مهجري كري سبي في قرية تل السمن في الريف الشمالي للرقة.

وخلال المهرجان، قُدمت عروض تراثية فنية فلكلورية، من ضمنها عرض للخيول الأصيلة والإبل، ومحاكاة المعارك التي يتصدى من خلالها المقاتلون لأعدائهم.

واستعرضت النساء أدوات تراثية، كالرحى وهي أداة لطحن الحبوب يدوياً، وخبز الصاج، وصور من الحياة اليومية المعيشية للأسلاف، وكيفية تأمين المياه من خلال الآبار، وصناعة البسط بالنول اليدوي التقليدي البسيط.

كما قدمت فرقة التراث في مركز باقي خدو للثقافة والتراث بكوباني وفرقة المولية التابعة للمركز الثقافي في الرقة، خلال المهرجان، مقتطفات من التراث الغنائي الكردي.

وتأتي فعاليات هذا المهرجان، بحسب القائمين عليه والمشاركين فيه، للتأكيد على أنهم وبالرغم ما يمرون به من صعاب، متمسكون بجذورهم وعاداتهم الأصيلة التي تحاول الدول الاستعمارية طمسها ودثر الموروث الثقافي والحضاري لسكان المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته وعروضه الثقافية نهاية هذا اليوم.

(د)

ANHA