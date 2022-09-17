وأعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، انتهاء المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن"، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من قيادات القوى وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

بحسب البيان الختامي للمرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، التي أطلقت في 25 آب المنصرم، فإن الأسلحة المُصادَرة، هي:

سلاح نوع AK-47 عدد 3

قطعة سلاح قاذف RPG مع حشوتين.

مسدسات عدد 2

قنابل يدوية عدد 25

25 كغ من المواد المتفجرة TNT

11 قطع كاتمة للصوت.

388 طلقة AK-47

10 مخازن سلاح AK-47

09 جعب عسكرية.

قطعة ملابس عسكرية للجيش التركي.

العديد من الأسلحة الحادة (سكاكين – خناجر – هراوات) وأدوات التعذيب.

الكثير من أجهزة الاتصالات".

(ه إ)

ANHA