بالصور والفيديو... الأمن الداخلي في الحسكة يرفع مستوى إجراءاتها لمواجهة كورونا

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إلى 205 حالة، شفيت منها إلى الآن 26 حالة، فيما توفي 14 حالة أخرى.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس، قرارًا فرضت خلاله ارتداء الكمامات على كافة أهالي شمال وشرق سوريا.

وبهدف الحفاظ على سلامة وحماية الأهالي ولعدم توسع انتشار جائحة كورونا في مدينة الحسكة، كثفت قوى الأمن الداخلي جولاتها الميدانية في الشوارع الرئيسة وإغلاقها داخل المدينة.

ومن جانب آخر كثفت دورياتها ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج الأحياء لتفتيش السيارات والحافلات الوافدة والخارجة.

(هـ ن)

ANHA