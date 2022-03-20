بالصور والفيديو.. أهالي شمال وشرق سوريا يوقدون شعلة نوروز 2022

خرجت اليوم مكونات شمال وشرق سوريا عشية النوروز إلى أحيائهم ضمن مدن ونواحي المنطقة، لإشعال شعلة نوروز 2022، وذلك استعداداً لقدوم 21 آذار وبدء احتفالات أعياد النوروز. ويرتدي الأهالي الزي الفلكلوري والتراثي الخاص بكل مكون، وسط عقد حلقات الدبكة حول شعلة نوروز، على وقع الأغاني التراثية والشعبية الكردية.

معبر سيمالكا

احتفالاً بحلول نوروز، المصادف يوم غد 21 آذار، نظمت إدارة معبر سيمالكا بالتنسيق مع إدارة معبر الوليد، احتفالية عيد النوروز، عبر إشعال شعلة نوروز في معبر سيمالكا.

وحضر الاحتفالية، الرئيس المشترك لمجلس إقليم الجزيرة خبات حسين والناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء معبر سيمالكا وقوى الأمن الداخلي والجمارك في مدينة ديرك. كما شارك في الاحتفالية وفد من قوات التحالف الدولي، ضم كلاً من النقيب برايس اندروز والملازم جاك ابرامز ومقاتلين من التحالف.

الاحتفالية بدأت، بوقوف الحضور دقيقة صمت، ثم استمع الحضور إلى مقتطفات من أقوال القائد عبد الله أوجلان، عن النوورز وتهنئته كافة شعوب كردستان بأعياد النوروز.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، باركت فيها حلول عيد النوروز لعام 2022، على عموم شعوب شمال وشرق سوريا، قائلة: "هذا العام سيكون عاماً مليئاً بالانتصارات وتحقيق المكتسبات".

وأكدت رمزية في نهاية حديثها، أن نوروز عام 2022، سيكون عام تحرير القائد عبد الله أوجلان، وسيكون بمثابة يوم جديد على عموم شعوب أجزاء كردستان.

تلاها قيام، كل من الرئيس المشترك لمجلس إقليم الجزيرة خبات حسين والناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد والنقيب برايس اندرو، بإشعال شعلة نوروز، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد لله أوجلان وتنادي بحريته.

وانتهت الاحتفالية، بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

الدرباسية

بمناسبة حلول عيد النوروز لعام 2022 أوقدت أمهات الشهداء بمشاركة العشرات من أهالي ناحية الدرباسية شعلة النوروز ضمن احتفالية في مركز الناحية. وعقد المشاركون بعدها حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

دمشق

واحتفل أهالي حي زورآفا في العاصمة السورية دمشق بحلول أعياد النوروز وذلك بإيقاد شعلة النوروز وسط الحي، وتجمع المئات من الأهالي حولها وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الكردية الثورية والفلكلورية.

هذا وتتحضر شعوب شمال وشرق سوريا وعموم الشعب الكردي في سوريا لاحتفالات نوروز التي ستقام يوم غد الاثنين 21 آذار/مارس، في معظم مدن ونواحي المنطقة، تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز ٢٠٢٢ نوروز حرية القائد آبو".

كوباني

استذكر المئات من أهالي مقاطعة كوباني شهداء شهر آذار بإيقاد الشموع على أضرحتهم في مزار الشهيدة دجلة، وإشعال شعلة نوروز في تلة مشته نور.

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية، والعسكرية، وشخصيات من الأحزاب السياسية إلى مزار لشهيدة دجلة جنوب مدينة لاستذكار شهداء شهر آذار، في حين نظمت الحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مسيرة مشاعل راجلة انطلقت من تلة مشته نور صوب مزار الشهيدة دجلة، حيث بدأت المسيرة بإيقاد شعلة نوروز.

واختتمت مراسم استذكار الشهداء بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

تربه سبية

وفي ناحية تربه سبية بمقاطعة قامشلو أوقد الأهالي شعلة نوروز وسط الناحية وعقدوا حلقات الدبكة حولها.

هذا وتتحضر شعوب شمال وشرق سوريا وعموم الشعب الكردي في سوريا لاحتفالات نوروز التي ستقام يوم غد الاثنين 21 آذار/مارس، في معظم مدن ونواحي المنطقة، تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز ٢٠٢٢ نوروز حرية القائد آبو".

الشهباء

واحتفل مساء اليوم، مهجري مقاطعة عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء بإيقاد شعلة نوروز في جميع قرى ونواحي مقاطعة الشهباء، بالإضافة للمخيمات الخمسة في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا. ومع غروب الشمس بدأ الأهالي بالتجمع في القرى ونواحي الشهباء وناحية شيراوا وأوقدوا شعلة نوروز وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

تل تمر

أوقد أهالي ناحية تل تمر الشموع على أضرحة أبنائهم الشهداء بحلول أعياد النوروز، وبعد الانتهاء من إيقاد الشموع توجه الأهالي إلى أمام مؤسسة عوائل الشهداء ليوقدوا شعلة النوروز وسط المدينة ويعقدوا حلقات من الدبكة حولها على وقع الأغاني الثورية وسط إطلاق للألعاب النارية.

عين عيسى

اشعل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في خطوط الجبهات في ناحية عيسى شعلة نوروز 2022 وسط الشعارات والهتافات التي تحي مقاومة قسد. وعقد حلقات الدبكة حول شعلة نوروز.

قامشلو

أوقد أهالي مدينة قامشلو شعلة نوروز وسط عقد حلقات الدبكة حولها، مرددين الشعارات التي تحي مقاومة القائد أوجلان وتهتف بحريته.

( كروب)

ANHA