بالصور والفيديو.. أضرار كبيرة لحقت بصوامع عين عيسى جراء القصف التركي

وتظهر الفيديوهات والصور التي التقطها مراسلو وكالتنا حجم الأضرار التي لحقت بخلايا الصومعة نتيجة القصف التركي عليها بشكل مباشر، وتلف وتعفن كميات كبيرة من المخزون بفعل العوامل الجوية بعد انسكابه على الأرض من الشقوق التي تسببت بها القذائف.

وتقدر كمية المخزون المتبقي في صوامع مشيرفة عين عيسى حوالي 2100 طن من القمح الذي يعتبر المخزون الاستراتيجي لأهالي الناحية.

ومنذ تعذر الوصول إليها في الـ 18 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، كانت الجهات المعنية تستجر مادة الطحين من مطحنة "القراط" التابعة لمقاطعة كوباني، وذلك لرفد الأفران الـ 6 في الناحية بمادة الطحين.

وتعمل الجهات المعنية حاليًّا على نقل ما تبقى فيها من مخزون إلى مراكز التخزين في كوباني باستخدام "مولدة كهربائية" بعد تعطل كافة الأجهزة والكابلات الكهربائية التي تغذيها نتيجة القصف.

(ج)

ANHA