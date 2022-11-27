بالصور والفيديو.. آثار قصف طائرات الاحتلال التركي على قرية مرعناز في شرا

وكانت الطائرات الحربية للاحتلال التركي قد قصفت بعد منتصف الليل، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة، وسط تحليق الطائرات المسيّرة والحربية للاحتلال فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين.

واستمر هذا القصف حوالي ساعة، وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسعّت طائرات الاحتلال قصفها ليشمل أيضاً مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقرية مرعناز في ناحية شرا.

وتظهر صور وفيديوهات انتشرت اليوم، حجم الدمار الذي خلفه قصف طائرات الاحتلال التركي على قرية مرعناز.

حيث تسبب القصف بانهيار منازل الأهالي بشكل كامل.

(س ر)

ANHA