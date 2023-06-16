بالصور والفيديو... آثار قصف الاحتلال التركي على مشفى تل رفعت

وصعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأيام المنصرمة حدة هجماته على مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شرا وشيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، ومناطق شمال شرق سوريا.

واستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة( إعزاز، مارع) ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بعشرات قذائف الهاون والمدفعية، ومشفى الناحية الواقع في الجهة الشمالية للناحية وعلى الطريق الواصل بين ناحية تل رفعت وناحية شيراوا.

وبحسب بيان هيئة الصحة، فإن القصف الذي طال المشفى أدى لوقوع أربعة جرحى بين صفوف المدنيين بينهم إصابتين حالتهما حراجة، وهم كل من مخلص أحمد نعسان ٢٥ عاما، و عبدلله عبدالرحمن مراد ٤٠ عاماً، ومحمد حميد ٤٥ عاماً، ومصطفى حسن ٢٧ عاماً.

وجدير بالذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وشرا عشرات المرات بالأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية والطائرات المسيرة، مما أدى لوقوع عشرات القتلى بين صفوف قوات حكومة دمشق وتدمير دباباتين.

(آ ر/ك)