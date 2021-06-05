بالصور والفيديو .. آثار القصف الهمجي على قرية كوليته

والى جانب الحصار الخانق المفروض من قبل الحكومة السورية على قرى شيراوا، يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي تلك القرى بعشرات القذائف بهدف اخلاء القرية وكسر إرادة الأهالي المقاومين.

وأدى القصف الهمجي الذي طال قرية كوليته على بأكثر من 80 قذيفة هاون الى استشهاد الطفلة زينب حسين إبراهيم وإصابة والدها حسين إبراهيم البالغ من العمر 51 عاماً وشقيقها بكر إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً بجروح.

كما ألحق القصف أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي.

المواطنة صباح رشيد من أهالي القرية كوليته قالت" قصفنا جيش الاحتلال التركي مرتزقته خلال الأيام الماضية بأكثر من 80 قذيف دون توقف على مدار الساعة وهذا ما أدى الى استشهاد ابنة قريتنا التي لم تفرح بحصولها على جلائها المدرسي سوى ليلة واحدة".

وتابعت صباح رشيد حديثها" الى جانب الحصار الخانق علينا من قبل الحكومة السورية ، يقصف المحتل التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي قريتنا".

وأكدت أنهم مستمرون بمقاومتهم "ضد قذائف الاجرام حتى تحرير عفرين من يد المرتزقة".

ومن المقرر ان يتم يوم غد تنظيم مراسم لتقديم واجب العزاء لذوي زينب حسين إبراهيم.

(م)

ANHA