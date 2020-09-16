بالصور تقرير لجنة التحقيق الدولية يكشف جرائم تركيا في عفرين وسري كانيه

وخصصت لجنة التحقيق الدولية نصف التقرير تقريباً لجرائم الحرب التي ارتكبت في عفرين وسري كانيه، ونشرت سلسلة من الصور، وهي على الشكل التالي:

معبد عين دارا الموجود في عفرين والذي يمتد عمره إلى 3 آلاف عام، ومحمي ومسجل لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتظهر الصور آثار الدمار الذي لحق بالموقع الأثري.

كما نشر التقرير صوراً التقطت في أوقات مختلفة تظهر الضرر الذي ألحق بموضع سيتي الأثري في عفرين والذي يعود إلى الفترة الهيلينية.

الصور التي التقطت في فترات مختلفة متقاربة تظهر الدمار الذي لحق بمخيم النازحين المدنيين في قرية الداودية التابعة لسري كانيه إبان هجمات جيش الاحتلال التركي. وأشار التقرير إلى عمليات الاستيلاء على منازل المدنيين في قرية الداودية من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وتم تحويل المنطقة إلى قاعدة عسكرية.

تقرير لجنة التحقيق المستقلة للأمم المتحدة يتألف من 25 صفحة ويتضمن وثائق عن جرائم حرب ارتكبتها الدولة التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها، ومن المقرر أن يتم تقديم القرير إلى جلسات حقوق الإنسان الدولية المنعقدة في جنيف اعتباراً من 14 أيلول وتستمر لغاية الـ 6 من تشرين الأول.