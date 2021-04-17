بالصور... قذائف الدبابات التركيّة وما خلفته من دمار إحدى قرى عين عيسى

وتعرّضت قريتا الدبس والهوشان غرب بلدة عين عيسى بـ12 كم، لقصفٍ بالدبابات عقبَ أسبوع من الهدوء الحذر على خطوط التماس في الناحية.

وتظهر بعض الصور التي التقطها مراسلنا في قرية الدبس، انتشار قذائف دبابات عيار (120) على أطراف الطريق الدولي الـM4.

إلى جانب ذلك أدى القصف إلى تدمير منزلين وسقوط عدد من القذائف بين منازل المدنيين في قريتي الدبس والهوشان.

هذا وهجّرت تركيا والفصائل المرتزقة التابعة لها سكان 6 قرى على الطريق الدولي في ناحية عين عيسى، كما وتسبب القصف الوحشي التركي في تدمير القرى الـ6، إلى جانب فقدان 11 مدنياً لحياتهم.

وتتعرض ناحية عين عيسى منذ 5 أشهر لعدوانٍ تركي بمشاركة مئات المرتزقة للسيطرة على عدد من القرى شمال الطريق الدولي M4، في ظل مقاومة شعبية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية منعت الاحتلال التركي من احتلال تلك القرى.

(ز س/ك)

ANHA