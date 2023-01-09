بالصور.. مظاهرات منددة بمجزرتي باريس في شمال وشرق سوريا

شارك الآلاف من الأهالي في نواحي مقاطعة قامشلو ومدينة الحسكة بإقليم الجزيرة، ومدينة كوباني، الطبقة، حلب، منبج في مظاهرات حاشدة تنديداً بمجزرتي باريس الأولى والثانية.

وطالت مجزرة باريس الأولى المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز في 9 كانون الثاني عام 2013 والتي يصادف اليوم ذكراها السنوية العاشرة.

أما مجزرة باريس الثانية فطالت عضوة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني أفين كوي (أمينة كارا) والفنان مير برور، والوطني عبد الرحمن كزل في 23 كانون الأول عام 2022.

هذه عدة صور من المظاهرات.

(س ر)

ANHA