بالصور... مرتزقة تركيا يحرقون وينهبون منازل ريف كري سبي المحتلّة

تظهر في الصور التي حصلت عليها وكالتنا من المصدر، منازل محترقة في قرية اليابسة التابعة لمقاطعة كري سبي بعد نهب محتوياتها من أبواب وأثاث منزلي.

كما أفاد المصدر برفع مرتزقة جيش الاحتلال التركي أعلامه على منازل أخرى بعد اتّخاذها مقرّات عسكرية لهم.

هذا وتم تهجير أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من ١٥٠٠ نسمة، ومصادرة ممتلكاتهم من أراضي ومنازل، وتحويلها إلى منطقة عبور لجيش الاحتلال التركي، ومرتزقته.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال التركي ومرتزقته احتلّوا مدينة كري سبي/ تل أبيض، عقب هجوم شنّوه في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019.

(د أ)

ANHA