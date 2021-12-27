بالصور... مراسم مهيبة بمشاركة الآلاف لتشييع شهداء كوباني

وشارك الآلاف اليوم الاثنين؛ من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا؛ في تشييع 3 شهداء من "حركة الشبيبة الثورية السورية" في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني إلى مثواهم الأخير.

والتقط مراسلو وكالتنا عدداً من الصور أثناء تشييع الشهداء بحضور شخصياتٍ سياسية وإداريين في الإدارة الذاتية.

وكانت مؤسسة عوائل الشهداء قد شيّعت بحضور المئات جثماني شهيدين من المكون العربي في قرية الأحمدية التابعة لناحية عين عيسى أمس الأحد.

وأسفر الهجوم بطائرةٍ مسيرة للاحتلال التركي على منزلٍ للمدنيين في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وهم نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف أحمد خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا.

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ANHA