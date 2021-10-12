بالصور.. القصف التركي يخلف دماراً هائلاً في منازل الآشوريين

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وتيرة هجماتهم على القرى الآشورية في ريف ناحية تل تمر، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأظهرت صور واردة من قرية تل شنان شرق ناحية تل تمر، حجم الأضرار التي ألحقها القصف التركي بمنازل المدنيين، حيث شهدت القرية وقرى تل كيفجي وتل جمعة شمال غرب تل تمر، والدردارة شمال تل تمر، السبت (9 تشرين الأول)، قصفاً عنيفاً بالأسلحة الثقيلة.

واستهدف الاحتلال مزار الشهداء الآشوريين خلال قصفه قرية تل شنان في اليوم نفسه.

وكان مراسلنا قد رصد، الأحد (10 تشرين الأول)، حجم أضرار القصف التركي على قرية تل جمعة الآشورية أيضاً، وأكد أن الاحتلال استهدف مزار ومدرسة القرية بشكل مباشر، ومركز تحويل الكهرباء فيها.

(س ر)