بدأت اليوم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة؛ إذ تحركت قوى الأمن الداخلي بمؤازرة من قوات سوريا الديمقراطية في تمام الساعة 5:00 صباحاً على أطراف المخيم لتنفيذ عملية أمنية وتمشيط للبحث عن خلايا مرتزقة داعش المتخفية بين الأطفال والنساء والشيوخ.

ويشكل مخيم الهول القنبلة القابلة للانفجار في أي لحظة، تهديداً على شمال وشرق سوريا، بعد تزايد عمليات وجرائم القتل فيها من قبل خلايا مرتزقة داعش والتي ازدادت بالتزامن مع تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، إذ أصبح المخيم بؤرة لخلايا مرتزقة داعش التي تهدد قاطني المخيم بالقتل إذا لم يرضخوا لأوامرها.

ويصاحب هذه التهديدات والجرائم تنظيم نساء مرتزقة داعش لاجتماعات وتدريب الأطفال في المخيم على الفكر المتطرف، لذلك كان لا بد من التحرك أمنياً ضد هذا التهديد.

ويأوي مخيم الهول أخطر مخيمات العالم، 54390 شخصاً، بينهم 27816 عراقياً و18483 سورياً و8091 من أسر مرتزقة داعش، إذ ارتكبت خلايا مرتزقة داعش 43 جريمة بمختلف الأساليب، حيث أعدموا وقتلوا 44 شخصاً من قاطني المخيم، بينهم 14 امرأة وطفلان، وذلك باستخدام بنادق ومسدسات كاتمة للصوت أو بأدوات حادة بعد تعذيب الضحايا ورمي جثثهم في أقنية مجاري الصرف الصحي.

(كروب/ف)

ANHA