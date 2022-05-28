بالصور.. الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لقرية تل الطويل الآشورية في تل تمر

مع استمرار جيش الاحتلال ومرتزقته في هجماتهم على قرى ناحية تل تمر بشكل شبه يومي، وثقت وكالتنا حجم الأضرار الناجمة عن القصف العشوائي الذي طال قرية تل طويل الآشورية الواقعة غرب ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بعد أن تعرضت مساء أمس لقصف عشوائي عنيف.

تظهر الصور الأضرار المادية التي ألحقت بممتلكات المواطنين ومدرسة القرية التي تعرضت لقصف مباشر، بالإضافة إلى الأضرار التي أُلحقت شبكات الكهرباء والهاتف وكنيسة القرية.

وتظهر أيضاً بقايا بعض القذائف التي أطلقها جيش الاحتلال على القرية وشظاياها.

هذا وتتعرض ناحيتا زركان وتل تمر وريفهما، منذ الـ 19 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، لقصف عشوائي شبه يومي، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، الذين وصلوا إلى مشارف الناحيتين بعد احتلال منطقة سري كانيه.

(أم)

ANHA